Arrestada una agent de circulació de la capital per quedar-se un mòbil d'objectes perduts

Andorra la VellaLa policia va detenir ahir una agent de circulació d’Andorra la Vella per haver-se quedat un telèfon mòbil d’alta gamma que es trobava a objectes perduts. Segons fonts policials va ser la corporació de la capital qui va avisar la policia del delicte. El telèfon estava registrat com a trobat al carrer i s’havia de fer el procés per entregar-lo inicialment a la policia. La dona va alterar el registre perquè el mòbil no hi constés i se’l va apropiar. L’alteració del registre va ser detectada per funcionaris comunals que van posar els fets en coneixement de càrrecs de l’administració comunal i l’afer va passar a la policia.

La dona està acusada de l’apropiació de l’aparell i també d’un delicte contra el tràfic jurídic per haver alterat un registre oficial en benefici propi. L’agent de circulació es troba des d’ahir en dependències policials i s’espera que avui passi a disposició judicial.