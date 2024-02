Arrestat a Encamp per colpejar i insultar la parella

EncampAquest dissabte un home de 30 anys va ser detingut en un domicili d’Encamp com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Segons expliquen des del cos d’ordre, els agents van ser requerits per una desavinença conjugal on la dona va manifestar que l’home, des de fa temps, tenia un tracte degradant i injuriós cap a ella. A més, en el dia de la detenció, després d’una disputa, l’hauria agafat molt fort del braç esquerre i l’hauria llençat a terra.