Atribueixen a la policia i a la Batllia passivitat en la investigació d'una defunció on reclamen negligència mèdica

Andorra la VellaEl Tribunal de Corts va absoldre al maig d’aquest any un pneumòleg que estava acusat d’homicidi per imprudència greu després de no haver comunicat a una pacient que li havia detectat una hepatitis. El tribunal ha considerat, tal com argumentava la defensa de l’acusat, que no hi ha elements que determinin la culpabilitat del metge. La dona va morir l’any 2011. El metge sempre va rebutjar la culpabilitat i va negar l’existència d’una mala praxi. La fiscalia demanava dos anys de presó, mentre que l’acusació particular instava que fossin sis.

Els fills de la difunta van recórrer al Tribunal Constitucional al·legant que el 19 de setembre del 2011 van presentar una querella per un presumpte delicte d’homicidi per imprudència mèdica. En el marc de la instrucció, el 25 de setembre del 2014, la batlle va demanar al director del Servei de Policia que efectués les proves necessàries en l’ordinador del laboratori del Centre Hospitalari per verificar les dades associades a la fitxa de la pacient, tal com ho ordenava l’aute dictat el 8 de gener del 2014. Afegien que el 21 de maig del 2015 i el 14 d’octubre del 2016 van presentar dos escrits en què demanaven el compliment de la prova. Consideren que aquesta situació de passivitat del Servei de Policia i la manca d’acció de la Batllia constituïen un cas manifest de retard injustificat. Fins a la sentència del Tribunal de Corts -19 de maig del 2022- on han passat més de 2 anys, de manera que han hagut d’esperar 11 anys per obtenir una resolució.

El Tribunal Constitucional considera que les diferents fases d’aquest cas, que fins i tot va ser arxivat i posteriorment reobert, fan que la durada del procés no sigui considerada mereixedora d’una indemnització.