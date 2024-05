Aturat el projecte Caldes per la mort del treballador que va caure al riu

Andorra la VellaLa mort del treballador de 57 que va caure al riu ha provocat l’aturada de les obres del projecte Caldes. Segons indica RTVA, el comú d’Escaldes i l’empresa constructora ho han acordat per respecte a la víctima. Encara no s’ha decidit quan es reprendran els treballs. La investigació per esclarir tots els detalls del succés continua oberta. També es decidirà si caldrà revisar protocols.