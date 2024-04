Autoritats franceses controlen un motorista que anava cap a Andorra a 193 km/h

Andorra la VellaAquest dilluns a la tarda les autoritats de l’Arieja van interceptar el conductor d’una motocicleta que circulava a 193 km/h a l’RN20 mentre es dirigia cap a Andorra, segons recull el mitjà francès La Dépêche. El vehicle va ser comissat un cop el van controlar. L’actuació formava part dels controls de Setmana Santa. El dissabte un home va resultar ferit de gravetat a l’RN20 entre Tarascon i Ornolac. El mateix dia van enxampar un altre conductor que circulava sota els efectes de l’alcohol a 184 km/h a Pearles-et-Castelet. Durant els darrers tres dies es van enregistrar uns vuitanta excessos de velocitat dels quals nou van acabar amb la retenció del permís de conduir, quatre infraccions per no portar els cinturons de seguretat, tres per utilitzar el mòbil al volant, dos per conduir borratxos, dues per travessar les línies de la carretera, dues per defectes d’inspecció tècnica i una per manca d’assegurança.