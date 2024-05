El cadàver del treballador accidentat s'ha trobat prop del pont de la Margineda

Andorra la VellaEl cos d’un home de 57 anys ha estat trobat sense vida aquest dimarts al vespre al riu Valira entre el pont de Madrid i el pont de la Margineda. Se l’ha localitzat en el marc d’un ampli dispositiu que Bombers i Policia han activat minuts després de les tres de la tarda, quan l’home, que estava treballant en unes obres a la zona del pont d’Engordany, hauria caigut al riu de manera accidental i hauria estat arrossegat per la força de l’aigua.

Des del primer moment, els serveis d’emergències han posat en marxa tots els efectius disponibles per localitzar el treballador amb la col·laboració del SUM, dels serveis de circulació d’Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, així com dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra des de l’altra banda de la frontera. A partir del moment que s’ha informat a l’agregat d’Interior i al conseller d’Interior de l’ambaixada d’Espanya a Andorra, s’han posat a disposició de l’operatiu de forma immediata per si era necessari.

També ha estat clau la col·laboració de FEDA, que ha fet disminuir el cabal de l’aigua per facilitar les tasques de rescat, que han culminat poc després de les vuit del vespre, quan l’helicòpter ha localitzat el cos.

La Policia ha obert una investigació per acabar de determinar les circumstàncies i causes exactes de l’incident.