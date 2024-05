Una caiguda accidental: la principal possibilitat de l'incident del celobert

Andorra la VellaDos joves van caure per un celobert d’un edifici de Sant Julià aquest divendres. Els fets van tenir lloc a la zona de Camp de Perot cap a mitjanit. Tots dos estan ingressats. El noi es troba a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i evoluciona favorablement. De fet, segons informa RTVA, estarà 24 hores més com a màxim per un criteri de prevenció i es preveu que pugui sortir del centre en una setmana. La noia continua a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona. Tot apunta que la caiguda va ser accidental i la policia va obrir una investigació per esclarir el que havia passat.