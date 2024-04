Causa danys materials a un local d'oci de la capital i diu que havia begut tant d'alcohol no se'n recorda de res

Andorra la VellaUn jove estava molt borratxo en el local de música llatina El Teu Espai d'Andorra la Vella. Estava molestant els cients i els responsables de l'establiment el van fer fora. Enfadat, va trencar el rètol de metacrilat que hi ha a l'entrada del local nocturn i va fugir corrents. El responsable del local va poder veure com el jove era sota el rètol, quan se sentia el cop del trencament. El client expulsat va sortir corrents.

La substitució del metacrilat del rètol malmès, i el vinil que el decora, va costar 446 euros. El jove va ser acusat del trencament i interrogat. Va declarar que com havia begut tant d'alcohol no se'n recorda de res. La seva defensa posterior es basava en què no tenia cap ferida a les mans.

Ha estat condemnat a abonar el preu del rètol i a 400 euros de multa per una contravenció penal per danys dolosos. El jove, però no es va presentar al judici i va ser condemnat en rebel·lia.