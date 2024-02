Companys de classe difonen una gravació íntima de dos menors a Andorra

Andorra la VellaS'està investigant un cas on es van compartir a les xarxes socials les imatges de dos menors en una gravació íntima. Els dos menors van a un centre escolar del país, però la gravació va ser feta fora de l'horari escolar. Les imatges íntimes van arribar a altres companys del centre que les van publicar a les xarxes socials. La policia ha informat que aquest cas està judicialitzat i, per tant, no es pot donar més informació. No s'ha explicat si van ser els mateixos menors afectats els que van gravar les imatges o va ser algun dels companys. L'escola on assisteixen els dos afectats ha col·laborat amb la policia en la investigació de l'origen de les imatges i de com van ser penjades per algun o alguns dels companys a les xarxes socials.