Condemnat per ocupar una habitació d'un hotel i no acudir a judici

Andorra la VellaUna família de turistes francesos va estar ocupant l’habitació número 401 d'un hotel a Andorra. Abans d'arribar l'hora en què havien de marxar van buidar l'habitació sense avisar i van marxar. Devien 209 euros de l'habitació i 30 de despeses en el minibar. L'home que havia fet la reserva ser requerit, la primera vegada per via telefònica, i va respondre que ja havia pagat quan la persona que li estava trucant sabia perfectament que la factura no s'havia abonat.

L'establiment va fer diferents intents de contactar amb ell. Primer a través de Whatsapp, on ja no responia els missatges, i posteriorment amb cartes al seu domicili. L'hotel no ha pogut parlar més amb l'home i finalment va portar el cas a la Batllia. L'home ha estat condemnat per estafa, en rebel·lia ja que no es va presentar al judici, i l'únic efecte que tindrà és que si torna a Andorra serà detingut i haurà d'abonar els diners. I que ha passat a tenir antecedents penals.