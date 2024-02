Condemnen a un mes d'arrest condicional l'acusat d'assetjar sexualment una menor

Andorra la VellaLa policia va detenir dilluns al vespre un home de 70 anys com a presumpte autor d’un delicte d’assetjament sexual a una menor. L’arrest va tenir lloc a Andorra la Vella. L’home es va trobar amb la noia i li va fer insinuacions de tipus sexual. En camp moment, però no va haver-hi ni tocaments ni cap mena d’agressió física. El comportament va situar a la menor en una situació molt incòmoda i va comunicar els fets que van acabar amb una denúncia a la policia. L’home va ser detingut posteriorment i se l’acusava d’atemptar contra la llibertat sexual de la menor. Després de passar a disposició judicial, s'ha sotmès a un judici ràpid on se l'ha condemnat a arrest condicional durant un mes i mig.