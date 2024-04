Condemnen un taxista per circular contra direcció amb neu a la carretera de Soldeu al Tarter

Andorra la VellaUn taxi andorrà circulava de Soldeu cap al Tarter amb la carretera amb neu. Hi havia vehicles aturats als costats perquè no portaven equipaments. El taxista que anava en sentit descendent va decidir anar pel carril del mig per tenir més capacitat de maniobra si el cotxe lliscava. Sabia perfectament que dels tres carrils dos eren de pujada i un de baixada, així que en realitat estava circulant contra direcció.

En aquell moment, pel carril central, en sentit ascendent, direcció Soldeu, circulava un cotxe amb matrícula espanyola, El taxista "no el veié, malgrat que en aquell lloc hi ha il·luminació artificial suficient, i va xocar frontalment". Va provocar ferides de diversa consideració als dos ocupants, pilot i passatgera, del turisme espanyol.

La defensa del taxista al·legava que l'accident es va produir per les condicions adverses del clima, perquè la neu tapava la senyalització i hi havia poca visibilitat, per la qual cosa no es pot exigir que circulés pel carril corresponent al seu sentit de la marxa.

El taxista ha estat condemnat per dos delictes de lesions per imprudència greu. Es considera que "malgrat la presència de neu en la via dreta, no podia el recurrent circular en la via central, és a dir en sentit contrari, exposant als altres conductors a un important risc de xoc frontal, que és el que finalment es va produir".

El pitjor han estat els efectes amb les dues persones ferides. Una d'elles estava començant a residir a Andorra, però va haver de marxar perquè després de l'accident necessitava suport en funcions bàsiques i va anar a viure amb els seus pares a Barcelona. Entre altres perjudicis, la jove efectuava snowboard i balls llatins a un nivell alt a la data de l'accident, nivell que no podrà recuperar a causa de les lesions patides.