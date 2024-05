Un conductor circulant al costat de dos agents “la Policia sou uns inútils de merda”

Andorra la VellaUn home va ser controlat per una patrulla de Policia a l’Avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, pocs metres abans d’arribar a la rotonda de La Comella. Eren dos quarts de sis de la matinada. Dos agents el perseguien després que l'home els hagués escridassat i posteriorment els va mostrar el dit del mig de la mà (símbol de fuck you) quan havia passat al seu costat.

Quan el van aturar li van preguntar si hi havia algun problema. La resposta literal de l'home va ser: “La Policia sou uns inútils de merda”, “hi ha gent a la rotonda fent derrapades i vosaltres passeu pel costat i no els hi dieu res, i jo, que soc andorrà, hem retireu el permís de conduir”, “sou uns putos subnormals”.

Els agents, segons recull l'aute, van demanar l'home que es calmés perquè era evident que anava força begut. Va continuar escridassant-lo i dient “que sou uns gilipolles i us ho dic a la cara, que hi ha gent derrapant a la rotonda i no feu res, inútils de merda”.

Els policies el van immobilitzar i l'home es va resistir. Finalment, el van emmanillar i els van portar dins del cotxe policial per traslladar-lo al despatx central. Va ser condemnat a vint dies d'arrest nocturn condicional com a responsable d’un delicte menor d’injúries a funcionari per raó o en ocasió de l’exercici del seu càrrec.