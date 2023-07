El cònsol honorari ucraïnès assegura que el seu homòleg rus "ja el podria haver matat 50 vegades"

Andorra la VellaEl 29 d'abril el cònsol honorari ucraïnès Toni Zorzano va rebre una suposada amenaça de mort per part del cònsol honorari rus Narcís Socías. Zorzano va denunciar els fets davant de la policia perquè hauria rebut una trucada de Socías, per un conflicte relacionat amb la publicació d'un vídeo on es veia el cònsol rus en una baralla a The Boss, on l'amenaçava a ell i a la seva família. Socías li presentaria una querella posteriorment acusant-lo de fals testimoni.

La policia va establir un dispositiu de protecció per a Zorzano en relació a l'amenaça i va fer declarar a Socías. Tres mesos després, la situació no ha canviat. L'afer encara no ha estat activat a la Batllia i els implicats no han declarat. La policia va indicar que mentre no hi hagués una acció judicial mantindria un dispositiu de vigilància a Zorzano. Teòricament, encara es manté.

El cònsol honorari ucraïnès assenyala que "ja m'hauria pogut matar cinquanta vegades" i es queixa perquè des del 29 d'abril la situació està en el mateix punt que el 29 d'abril. Zorzano no entén com en un afer d'aquestes característiques la Justícia no actua de forma ràpida tenint en compte que es tracta d'una amenaça de mort a ell i a la seva família.