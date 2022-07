El Constitucional dona la raó a una parella separada pels seus fills

Andorra la VellaEls fills d'una parella gran declaren incapaç a la seva mare, però el pare recorre al Constitucional i aquest dona la raó a la parella, segons informa RTVA . La Sala Civil de la Batllia no li va donar la raó. Constatava que quan es va presentar el recurs no vivien junts des de feia temps i, per tant, l'home no estava en disposició d'impugnar la incapacitació.

El Tribunal Constitucional aclareix ara que la Sala Civil no va tenir en compte que feia 20 anys que vivien junts. I que la separació era una decisió unilateral dels fills de l'afectada. Consideren, en conseqüència, que s'han vulnerat els drets a un procés degut i a la vida i s'anul·la la sentència anterior.