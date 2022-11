Continua el bloqueig judicial tretze anys després pel sinistre al túnel de les Dos Valires

Andorra la VellaL'accident del túnel de les Dos Valires continua bloquejat a la Batllia tretze anys després. Segons informa Andorra Televisió, la instrucció general del sinistre està finalitzada, però, tot i que les víctimes van ser indemnitzades fa anys, encara falta determinar la responsabilitat de l'ensorrament que va provocar al mort de cinc treballadors i sis més van resultar ferits. Fonts relacionades amb l'afer han afirmat que la complexitat del cas, el sumari del qual té milers de folis, i el fet que les víctimes hagin estat indemnitzades han contribuït a la llarga instrucció judicial. Tretze persones, la majoria de l'empresa RMD, que va construir l'estructura, estan processades, però encara no hi ha data per a la celebració del judici.