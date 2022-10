Continua la recerca d'un menor fugit del Centre Residencial d'Educació Intensiva

Andorra la VellaAlarma al Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI) per la fugida d'un menor de les instal·lacions. La policia ha obert una intervenció per buscar el noi, fugit fa uns dies i encara sense localitzar. Es tracta d'un menor que viu al CREI.

Encara que el centre té mesures de seguretat, evidentment no estan al nivell dels d'una presó i això és el que presumptament ha aprofitat el noi, que únicament es coneix que no va sortir per la porta principal.

Afers Socials declara que està estudiant els protocols de seguretat per a conèixer com s'ha produït la situació i què és el que ha anat malament. Cal aclarir si s'estan aplicant malament o, directament, no són els protocols correctes.