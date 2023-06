Un contrabandista s'escapa d'un control policial, pèrò acaba arrestat

El TarterDjous al matí, la Policia va detenir al Tarter un home, de 30 anys i no resident, després d’una persecució des de Bordes d’Envalira.

Una patrulla que es trobava a la zona va decidir controlar un vehicle davant la sospita que podia transportar tabac de contraban. Quan li van indicar al conductor i únic ocupant del cotxe que s’aturés, aquest va desobeir els senyals dels agents i va accelerar per fugir circulant a gran velocitat i contra direcció avançant altres vehicles, tant per la CG2 com a l’interior de la vila de Soldeu, per on també va passar conduint de manera temerària fins que va arribar al Tarter i va abandonar el vehicle. Un cop allà, dues patrulles més es van sumar a la cerca de l’home, a qui van localitzar i interceptar minuts després quan intentava fugir corrents per un camí de muntanya.

Al detingut, que també va donar positiu en la prova de drogues al volant, se li van trobar 0,8 grams d’haixix durant l’escorcoll. Dins del cotxe portava 750 paquets de tabac i 54.000 grams de tabac de picadura valorats en 5.784 euros.

Se’l va arrestar com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, per conducció temerària i sota els efectes de les drogues, i d’un altre delicte contra la funció pública per desobeir els agents.