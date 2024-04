Uns contrabandistes van intentar fugir per una guarderia a Tolosa

Andorra la VellaTres contrabandistes de tabac provinent d'Andorra van protagonitzar un curiós episodi al centre de Tolosa. La policia els anava a fer un control com a sospitosos de portar tabac per vendre en el mercat negre, però es van adonar. Van abandonar el cotxe i van sortir corrents, intentant despistar la policia travessant una escola maternal. Els infants van veure passar els fugitius i després la policia. Finalment, es va produir la captura i detenció dels tres individus de 21,37 i 41 anys i originaris de l'est d'Europa.

Els policies van trobar cinquanta cartons de tabac andorrà en el maleter. Els tres homes asseguraven inicialment que ni sabien que hi havia tabac ni que el cotxe era robat. Al final, els acusats van reconèixer que havien comprat el tabac a Andorra i que l'anaven a entregar per ser venut al mercat negre. Van mantenir però que no sabien que el cotxe fos robat. Han estat condemnats a diversos mesos de presó.