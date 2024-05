Control preventiu dels Mossos a l'entrada de la duana per detectar sancions pendents

Andorra la VellaEls mossos han posat un control abans d’entrar a la duana espanyola per detectar els conductors andorrans que tenen multes pendents. L’operatiu coincideix amb el retorn del cap de setmana on milers de vehicles del Principat han marxat a Catalunya. Els mossos porten una tauleta que, un cop introduït el número de matrícula andorrana, els hi mostra si el vehicle té multes pendents. L’any passat, només de radar, es van quedar més de 40.000 multes impagades per conductors andorrans a Catalunya.

L’any passat les sancions imposades pels mossos d’esquadra a conductors andorrans només es van cobrar el 2%, i això va suposar que es ‘deuen’ en quatre milions d’euros no ingressats per l’administració catalana. Els radars catalans van fotografiar l’any passat 41.241 vehicles amb matrícula d’Andorra per superar els límits de velocitat. Les denúncies que es van imposar i pagar, perquè van ser agents dels Mossos d’Esquadra que van detectar personalment la infracció, van ser només 861. Un 2% del total.

Aquest és el principal motiu pel qual els mossos d’esquadra de l’Alt Urgell posen controls periòdicament a la sortida de la frontera amb Andorra per poder constatar quins vehicles amb matrícula andorrana tenen sancions pendents. Els controls tenen per objectiu que les multes que han posat els radars catalans als vehicles del Principat no prescriguin ja que després de sis mesos ja són incobrables.