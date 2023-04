Demanda per impugnar els resultats de les eleccions per irregularitats al vot judicial

Andorra la VellaL'advocat Emili Campos ha presentat aquest dimecres una demanda a la Seu de Justícia per impugnar i anul·lar els resultats de les eleccions generals del passat 2 d'abril perquè considera que, "molt probablement", hi va haver un trencament de la cadena de custòdia del vot judicial. Així doncs, ha manifestat que té "dubtes raonables" sobre la inviolabilitat de l'escrutini i exposa que tenint en compte que "no hi ha les garanties necessàries", el resultat electoral s'hauria d'anul·lar i els 9.010 electors que van utilitzar la via del vot judicial haurien de tornar a exercir el seu dret a sufragi. "Si la custòdia no ha estat trencada i no hi ha hagut irregularitat, si els que vam dipositar el vot judicial tornem a votar, els resultats han de sortir idèntics, però si hi ha hagut alguna cosa estranya i els resultats varien, a qui li toqui haurà de depurar responsabilitats", ha assenyalat.

Campos ha animat a tots els ciutadans que també tinguin dubtes en relació amb vot judicial que interposin una demanda a la Batllia i s'ha ofert a signar-les cobrant un import "molt reduït" de 30 euros, IGI inclòs al·legant que Andorra ha de començar a despertar i que els ciutadans agafin les regnes del destí del país. "Hem de començar a despertar, està molt bé cantar el 'Gran Carlemany mon pare', però hem de començar a prendre decisions. La demanda és un acte de dignitat democràtica perquè la ciutadania reaccioni, actiu i prengui el destí del país", ha indicat, tot afegint que la ciutadania ha d'entendre que la democràcia "no s'acaba el dia que votem, sinó que tots som responsables del destí del nostre país".

L'advocat també ha posat l'accent al fet que la demanda no és ni una crítica ni un atac, ans al contrari, "és una qüestió de saber si s'han respectat els protocols de guàrdia i custòdia del vot judicial, si han estat escrupolosos, i insto a aquest procediment perquè em temo molt que no ho han estat. Crec que és una qüestió de dignitat democràtica". El lletrat ha avançat que té previst enviar la demanda al Consell d'Europa, al Parlament Europeu i a altres institucions internacionals amb l'objectiu de preservar i garantir la "llarga tradició democràtica d'Andorra".