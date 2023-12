Demanen entre 4 i 5 anys per a dos empresaris per extorsió i amenaces

Andorra la VellaDos empresaris i un no resident van ser detinguts el maig del 2022 per amenaçar i extorsionar el propietari d'una empresa constructora que havia fet fallida. Segons recull RTVA, l'home els devia 180.000 euros i va denunciar els fets a la policia després de les extorsions per cobrar el deute. El sicari que haurien contractat li hauria ensenyat fotos de la seva dona i els seus fills. La fiscalia i l'acusació particular consideren provats els fets i demanen penes de 4 a 5 anys pels tres implicats. Un dels acusats hauria dit en una conversa telefònica que "la feina del jutge ja la fem nosaltres i acabem abans". La defensa els considera innocents i afirma que el sicari no era més que un amic que els volia donar un cop de mà en una situació complicada. La vista oral continuarà previsiblement fins a la setmana vinent.