Desmantellament d'un punt de venda de droga a la capital amb un detingut

Andorra la VellaLa policia informa que ha desmantellat un punt de venda de droga i ha detingut un resident de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

L’operació es va realitzar dijous prop de les 16 h quan els agents van veure l’home amb una actitud sospitosa. En el moment en què el van controlar, el van trobar en possessió de dos embolcalls amb 1,6 grams de cocaïna, tres cabdells de marihuana amb un pes de 2 grams, una porció d’haixix de 2,2 grams i 400 euros en bitllets petits.

Per la quantitat que duia a sobre i davant la possibilitat que pogués dedicar-se al tràfic d’estupefaents, la Policia va escorcollar el domicili de l’arrestat. En el registre els agents van localitzar 422 grams més de marihuana preparada per al consum, 26 grams d’haixix, i petites quantitats de cocaïna, MDMA i bolets al·lucinògens. En el pis del detingut també hi havia una bàscula de precisió, llavors per al cultiu i pots buits on havia emmagatzemat marihuana. La Policia recorda que precisament la marihuana és la droga més consumida pels joves i no descarta més detencions.

L’arrestat ha passat a disposició judicial aquest divendres a la tarda.