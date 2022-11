El detenen per agredir i amenaçar de mort la parella

Andorra la VellaLa policia va detenir la nit de dimecres un home resident de 41 anys per haver agredit i amenaçat de mort la seva parella. Els agents van rebre un avís per una discussió conjugal que estava tenint lloc en un domicili particular. Quan els policies van arribar van constatar que la discussió havia anat molt més enllà i l'home havia agredit la seva parella i, a més, l'havia insultat i amenaçat de mort. L'home va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra la llibertat, l’honor i la integritat física i moral en l’àmbit domèstic (violència de gènere).