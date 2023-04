El detenen a la frontera perquè té prohibit entrar a França i al·lega que no ho sabia perquè la sentència està en francès

Andorra la VellaUn algerià va ser detingut el 2 d'abril a la frontera francoandorrana perquè tenia prohibit l'accés a França per una sentència judicial. L'home de 30 anys al·lega que no sabia que tenia prohibit l'accés durant tres anys perquè no sap llegir francès i no va entendre que aquesta era la condemna. Indica que quan tornava d'Algèria va ensenyar la sentència a gent que hi havia a l'avió i li van indicar que la prohibició ja havia expirat. El document posava que començava el 4 d'abril del 2022 i per tant encara falten dos anys perquè pugui tornar a trepitjar legalment el país veí.

L'algerià va incidir en què tornava a França per veure el seu fill que viu a l'Arieja i que vol refer la seva vida. Va ser expulsat per haver estat condemnat cinc vegades per delictes com violència domèstica, port d'arma o conduir sense permís. Ha estat condemnat a quatre mesos de presó.