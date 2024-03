Detenen un home de 58 anys conduint amb una taxa d'alcohol de 2,59 a Santa Coloma

Andorra la VellaUn home de 58 anys va protagonitzar el pitjor positiu per alcoholèmia de la setmana passada. Va ser divendres a la nit al carrer Pobladó de Santa Coloma. L'home conduïa el seu cotxe amb una gran quantitat d'alcohol en sang. El seu estat va provocar que acabés xocant amb un vehicle en aquest carrer d'Andorra la Vella. Com a conseqüència del sinistre, un jove de 28 anys va resultar ferit i va haver de ser traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. L'home va donar positiu amb un índex de 2,59 grams d'alcohol per litre. L'home va superar àmpliament el triple d'una alcoholèmia penal (0,8 grams d'alcohol per litre). Va ser arrestat tant per l'alcoholèmia com per haver provocat begut un accident amb ferits.