Detenen un jove de 19 anys per agredir a un menor a la capital

Andorra la VellaSegons ha informat la policia mitjançant un comunicat, el dilluns la policia va efectuar la detenció d'un jove no resident de 19 anys a Andorra la Vella. Va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral. Segons explica el cos d'ordre, va tenir lloc una baralla a la via pública. En la batussa va causar lesions a l'altra part implicada en la baralla, un jove menor d'edat.