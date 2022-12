Andorra la VellaLa policia va detenir dimecres a les 08:30 hores a Escaldes-Engordany una dona no resident de 29 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Segons explica el comunicat del cos d'ordre, l'arrest es va produir per presentar un certificat d’experiència laboral fals al Servei d’Immigració.