Detinguda per colpejar altra persona amb una ampolla de cervesa

Andorra la VellaLa policia informa que, la nit de dissabte, a les 02:50 hores, es va detenir una dona no resident de 22 anys, per una presumpta agressió física a l’interior d’un local d’oci nocturn. Sobre lloc, la patrulla va identificar tant la víctima com l’agressora i es va determinar que aquesta última, en el decurs de la baralla, li hauria colpejat amb una ampolla de cervesa, causant-li lesions que requereixen assistència mèdica per a la seva curació.