Detinguda una parella per agressió mútua, que va acabar amb un tall fet amb un ganivet de cuina

Pas de la CasaLa Policia ha detingut la matinada d’aquest dijous al Pas de la Casa una dona i un home, residents al país de 35 i 37 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-se mútuament. A la dona també se l’ha arrestat com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat col·lectiva perquè li hauria fet a l’home un tall profund a la mà amb un ganivet de cuina.