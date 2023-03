Detingut per circular a velocitat excessiva i donar positiu en alcohol

Andorra la VellaLa policia va informar aquest divendres que es va produir la detenció d'un home de 28 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Els agents van controlar al conductor per circular a una "velocitat excessiva" i va sotmetre's al control d'alcoholèmia. El resultat va ser d'1,07 g/l. Segons expliquen des del cos d'ordre, els fets van tenir lloc la matinada del divendres. Es tracta d'una de les quatre detencions per alcoholèmia que es van produir de dilluns a divendres.