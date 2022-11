Detingut per conducció temerària i ferir greument un ciclista a la CG3

Andorra la VellaLa Policia informa que ha detingut aquest dimecres un home, no resident de 64 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per conducció temerària, i contra la integritat física i moral per lesions, després d’un accident amb un ciclista.

Els fets han tingut lloc a les 11.30 h a la part alta de l’avinguda Fiter i Rossell, a la CG3, quan el conductor del turisme, que circulava contra direcció, ha col·lidit amb la bicicleta. El ciclista, un home resident de 51 anys, ha estat traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

El detingut ha passat aquesta tarda a disposició judicial.