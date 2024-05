Andorra la VellaLa policia ha informat que aquesta setmana s’ha efectuat la detenció d’un home de 28 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia. Segons expliquen des del cos d’ordre, l’individu hauria estat controlat al país mentre sobre ell hi havia vigent una ordre d’expulsió administrativa.