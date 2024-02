Detingut després d'intentar fugir d'un control policial a gran velocitat i posant persones en perill

Andorra la VellaUn home de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària. En veure la presència de la Policia a la CG2, a Ransol, el conductor, que es dirigia en direcció a Soldeu, ha efectuat una maniobra brusca per canviar de sentit i ha accelerat allunyant-se del lloc. S’inicia llavors una persecució en què el conductor fa cas omís dels senyals i fuig a gran velocitat (100 km/h) cap a Canillo saltant-se diversos semàfors i posant en risc diverses persones que estaven al Tarter i es dirigien a un local d’oci nocturn. Continua fent un avançament prohibit a gran velocitat en una zona sense visibilitat i sense il·luminació i amb línia contínua, posant en risc la seva integritat com la de la resta d’ocupants del vehicle (tres persones més). Durant la fugida està a punt d’impactar amb el mur d’una façana de l’Aldosa fins que arriba a un carrer sense sortida, on se’l controla. Dona un positiu en alcoholèmia de 0,73 g/l. Negatiu a la prova de tòxics.