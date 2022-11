Detingut sense documentació i amb una ordre d'expulsió administrativa vigent

Andorra la VellaEl diumenge a les 18:15, es va portar a terme la detenció d’un home no resident de 25 anys pels delictes contra la funció pública i contra el tràfic jurídic. En controlar a l’interessat, que anava indocumentat, se’l trasllada a les dependències policials per tal d’identificar-lo, lloc on es constata que ja havia estat controlat anteriorment indocumentat i identificant-se verbalment amb una altra identitat. Endemés, es constata que fa objecte d’una ordre d’expulsió administrativa per un període de tres anys, motius pels quals es procedeix a la seva detenció.