Detingut per intentar entrar marihuana i haixix al Principat en cotxe

Andorra la VellaEl diumenge de la setmana passada un home de 37 anys va ser detingut a la frontera del riu Runer com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Segons explica el comunicat publicat per la policia, l'home va intentar entrar al Principat amb el seu vehicle i, arran d'un escorcoll, li van trobar 1,7 grams de marihuana i 1,9 grams d'haixix. Per aquesta raó, els agents interventors van efectuar la seva detenció.