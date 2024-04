Enxampat fent ziga-zagues amb el cotxe i dona 2,25 d'alcoholèmia a Andorra la Vella

Andorra la VellaLa matinada del passat diumenge a Andorra la Vella, les autoritats policials van intervenir en un incident preocupant de conducció temerària. Un home de 43 anys, conduint de manera erratic i sense les llums del vehicle enceses, va ser detectat pels agents mentre feia ziga-zagues al carrer principal de la ciutat.

Després de ser aturat per les autoritats, el conductor va ser sotmès a proves d'alcoholèmia, les quals van revelar un nivell alarmant de 2,25. Aquesta taxa d'alcoholèmia supera amb escreix el límit legal permès, posant en perill no només la seva pròpia vida sinó també la de tots els altres usuaris de la via.