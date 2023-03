Detingut un home per dur una navalla il·legal i per possessió de cocaïna a l'entrada del festival Snowrow

Pas de la CasaLa policia va detenir dijous a la tarda un home, de 22 anys i no resident al país, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per dur una navalla tipus 'papallona' amb una fulla de 10,5 centímetres de llargada. Es trobava a la zona d’accés del festival Snowrow, que té lloc a Grau Roig, i en l’escorcoll de seguretat se li va localitzar l’arma blanca. A més, es trobava en possessió de tres grams de cocaïna i, per tant, també se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.