Detingut per intentar introduir drogues al Principat

Andorra la VellaUna persona ha estat detinguda a la frontera del riu Runer per introducció de productes estupefaents el dissabte a les 22:45 hores. L'interessat, un home no resident de 33 anys, va ser controlat en possessió d'1,1 grams de cocaïna, i 4 grams de marihuana. Per aquesta raó, els agents interventors van efectuar la seva detenció.