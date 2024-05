Detingut per mantenir relacions sexuals no consentides amb la parella

Andorra la VellaAquest diumenge a les 15:00 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home resident de 42 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i la llibertat sexual. Segons expliquen des del cos d'ordre, l'individu hauria mantingut relacions sexuals no consentides amb la seva parella i posteriorment coaccionar-la a no denunciar els fets a la policia.