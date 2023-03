Detingut per perseguir el seu germà menor d'edat amb un ganivet de cuina

Andorra la VellaDissabte a la nit, a la capital, es va arrestar un resident de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, i contra la seguretat col·lectiva per agredir el germà, menor d’edat, i perseguir-lo després amb un ganivet de cuina amb una fulla de 20 centímetres que s’havia amagat als pantalons, però que no hauria mostrat en cap moment per atemorir-lo.