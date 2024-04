Detingut en possessió de Ketamina

Andorra la VellaEls darrers dies la Policia ha detingut tres persones més d’entre 19 i 29 anys per positius d’alcoholèmia amb taxes de 0,91 a 1,06 grams d’alcohol per litre de sang i un altre conductor, de 20 anys, per conduir sota els efectes de les drogues. A aquest últim l’acompanyaven al cotxe diverses persones, entre les quals una jove de 18 anys a qui també es va detenir en possessió de 0,3 grams de ketamina. Els dos eren turistes.