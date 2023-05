Detingut per trucar amb falsos avisos a la policia i insultar perquè havien detingut un amic seu

Escaldes-EngordanyDos amics, de 22 i 24 anys, anaven en un cotxe aquest passat de setmana quan els va aturar un control policial. Els agents van fer la prova de l’alcoholèmia al conductor, de 22 anys, i va donar positiu per sobre de 0,80 grams d’alcohol per litre de sang. El jove va ser detingut i portat al despatx central de la policia a Escaldes-Engordany.

L’amic va marxar cap a casa, però estava molt enfadat amb la policia per la detenció. Com a venjança, unes hores després de l’arrest, va començar a trucar al telèfon 110 de la policia. Quan li agafaven el telèfon deia que calia la presència de la policia en algun punt del país, però no deia el motiu. En la trucada injuriava la policia i a l’agent que contestava. Aquesta acció la va repetir múltiples vegades fins que finalment van acabar detenint-lo com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor pels reiterats insults.