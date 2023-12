Detinguts per furtar set mòbils valorats en 5.000 euros a Sant Julià

Andorra la VellaLa policia informa que ha detingut aquest cap de setmana en un centre comercial de Sant Julià de Lòria una dona i un home, de 28 i 33 anys i no residents, com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni per furt de mercaderia.

L'arrest es va produir dissabte a la tarda després que els vigilants de seguretat de l'establiment controlessin aquestes dues persones. Havien vist com amagaven diversos dispositius mòbils en una bossa de mà i sortien de la secció d'electrònica sense pagar. Els detinguts havien furtat un total de set telèfons d'alta gamma amb un valor de cost de 4.775 euros. Cinc dels dispositius els duien a la bossa de mà i els altres dos els portava l'home ocults a l'interior dels pantalons.