Dimarts vinent serà el judici per l'accident que ha deixat paraplègic el fill de Joan Besolí

Andorra la VellaJoan Besolí ha explicat la duríssima experiència de l'accident que va deixar al seu fill Genís paraplègic. Va tenir lloc 25 dies abans que Besolí entrés a presó amb Sandro Rosell per passar dos anys per un delicte del qual finalment van ser absolts. Segons ha explicat en una entrevista a l'espai d'RNA Avui serà un bon dia que va rebre una trucada d'una noia que l'informava de l'incident. La confirmació respecte a que el seu fill no podria tornar a caminar la va rebre quan ja estava a la presó de Soto del Real.

Dimarts es jutja el responsable de l'empresa on Genís Besolí va patir el sinistre. Besolí ha constatat que el seu fill "va fer una feina que no li tocava fer que era portar un tractor perquè ell no havia fet mai cap formació de tractor, ni de maquinària. Senzillament era un guia de muntanya". La indemnització que es demana supera el milió d'euros.