Una dona agredeix la seva parella amb un cop de puny

Andorra la VellaUna parella que feia sis mesos que estaven junts es trobaven al seu domicili a Andorra la Vella. Van començar a discutir i el to va anar pujant. Presumptament, hi hauria hagut una agressió conjunta on la dona donant un cop de puny a la cara a l'home. L'escàndol dels fets va provocar que vinguessin els agents de circulació d'Andorra la Vella i posteriorment els agents de policia. Van ser arrestats i la dona va ser condemnada per ordenança penal com a autora de l'agressió.

L'home va ser acusar pel fiscal per un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic i una contravenció penal d'agressió. Però ni la dona ni l'home es van presentar per a la declaració. El Ministeri Públic va entendre que sense declaracions no hi havia forma de contrastar les acusacions i va acabar renunciant. Davant d'aquesta situació, l'home va ser absolt.