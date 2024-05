Enxampat amb un carnet de la CASS de cartó

Andorra la VellaUn home es va presentar al despatx de policia del Pas de la Casa per entregar una cartera que s'havia trobat en el bus lliure. A l'interior hi havia el carnet de la Cass, una moneda de dos euros, una targeta de bus lliure i una targeta del menjador del Lycée Comte de Foix així com un joc de claus.

Quan els agents van analitzar la documentació van comprovar que es tractava d'un menor que es trobava sota la tutela del Govern. Van adonar-se que el carnet de la CASS era fals. I era evident perquè estava fet de cartó i no de plàstic. La part on consten les dades era una fotocòpia on s'havien canviat els números. El noi havia alterat l'any de naixement per fer-se passar per major d'edat.

El noi va ser obligat a passar un any amb mesures socioeducatives.