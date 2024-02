Enxampat amb 1.700 euros en cocaïna a una discoteca

Andorra la VellaUn home estava a l'entrada d'una discoteca d'Andorra la Vella quan va veure agents de policia. Va llençar un embolcall a terra, però el van veure. Quan el van recuperar els policies van comprovar que eren 0,5 grams de cocaïna. El van escorcollar i en el mitjó portava 29 embolcalls més. Tots trenta sumaven 28,5 grams de cocaïna i un valor de 1.700 euros. A banda, portava 145 euros en efectiu i una mica d'haixix. La cocaïna anava a ser venuda dins de la discoteca.

L'home va defensar-se dient que els 30 embolcalls amb cocaïna i els havia trobat aquella mateixa nit al lavabo de la discoteca i que aquesta versió no pot ser tombada perquè ni hi ha cap testimoni ni cap càmera que demostri que va vendre droga aquella nit a la discoteca.

La versió del recurrent "sobre la troballa de la droga al lavabo és considerada en la sentència inversemblant, el que efectivament és així perquè no resulta lògic i és contrari al que l’experiència ensenya que constitueix la forma normal d’actuar de les persones, que algú que tingui tal quantitat de droga amb un valor econòmic considerable -1.698 euros)- no tingui cura de la mateixa i la deixi oblidada o la llenci al terra del lavabo."

S'indica també que "la quantitat de cocaïna intervinguda -28,3 grams- excedia de la que podria estar destinada al consum propi i no consta que el recurrent fos consumidor d’aquesta substància, consum que, d’altra banda mai ha al·legat. La droga estava distribuïda en 30 embolcalls preparats, per tant, en dosis disposades per la seva venda al consumidor final, amagant 29 d’ells dintre d’un dels mitjons i tractant-se de desvincular-se de l’embolcall que portava a la butxaca davant la presència policia".

I conclou que "l'actitud del recurrent durant la nit en la discoteca, parlant contínuament per un telèfon mòbil que no se’l va trobar, romanent llargues estones al lavabo -fins a 17 minuts una de les vegades- al que va acudir fins en tres ocasions i anant diverses vegades darrere d’una nevera situada a la terrassa on s’ajupia com per amagar alguna cosa o recollir quelcom, segons revelen les gravacions de les càmeres de l’establiment, són actuacions compatibles amb l’intent de contactar amb possibles compradors de la droga, sense que el recurrent hagi ofert una explicació alternativa igualment raonable a aquest conjunt d’actuacions".

Complirà un any i mig a la presó i la resta fins a cinc anys de pena se li canvien per 15 anys d'expulsió d'Andorra.