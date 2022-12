Enxampats dos joves de 19 i 20 anys amb cocaïna, ketamina, haixix i MDMA

Andorra la VellaEls gossos entrenats per trobar estupefaents que utilitza la policia en les fronteres cada cop tenen un paper més important en la detecció de droga en vehicles privats o en els busos que arriben des dels països veïns. La mostra més clara arriba amb la detenció durant aquesta setmana de quatre persones que entraven en cotxes particulars i que van ser controlades després que els gossos detectessin la presència d'estupefaents en els vehicles.

Dels dos casos, crida l'atenció un d'ells on els gossos van detectar la presència de fins a quatre tipus de drogues diferents en un cotxe on viatjaven dos no residents. L'arrest va tenir lloc dijous a tres quarts de cinc de la tarda. Els detinguts tenen 19 i 20 anys. Se’ls va trobar 1,6 grams de cocaïna, 5,1 grams d’haixix, 1,3 grams de ketamina i quatre pastilles d’MDMA amb un pes de 2,5 grams.