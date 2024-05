Enxampen un jove que entrava en un grup de pornografia infantil per l'adreça IP

Andorra la VellaA través d'un grup de Telegram persones de diferents països formaven part d'un grup on es compartia material pornogràfic amb menors. A través de Telegram, els seus integrants haurien compartit més de tres mil fotografies, mil cinc-cents vídeos i cinc mil enllaços. Sense cap mena de dubte, per les característiques físiques dels que hi apareixien, es tractava de pornografia infantil.

Es va contactar amb la policia andorrana des de l'operació internacional contra aquest grup perquè una de les IP que sortien pertanyia al Principat. Des d'aquesta adreça s'havien descarregat fitxers suposadament de pornografia infantil.

La informació d'Andorra Telecom respecte a la IP utilitzada va donar com a resultat que es tractava d'un domicili privat a la Massana. La recerca policial va esbrinar qui hauria estat el fill qui s'havia connectat a la xarxa i descarregat els fitxers.

En un dels telèfons del jove es van trobar imatges i vídeos de pornografia infantil, concretament 187 fotografies i 4 vídeos. Les fotografies mostren la imatge de nenes i nens que clarament pel seu físic són menors d'edat, fent activitats sexuals expresses o sent agredits sexualment per a adults.

El jove va reconèixer els fets i va al·legar que en l'època dels fets bevia molt i que una matinada va entrar a través d'un enllaç a una web que el va adreçar a un grup de Telegram. Va indicar que hi havia enllaços de riure i de porno, que va entrar al grup i va seguir els enllaços que se li mostraven, accedint als documents pornogràfics que va descarregar per insensatesa.

Defensava que quan veure que era pornografia infantil ho va esborrar i no va tornar a entrar més, perquè no té cap tipus d'interès sexual pels menors i que no és consumidor de pornografia infantil. Assegura que va cometre un error en descarregar aquelles imatges, cosa que atribueix al fet que eren les 3 del matí i que – segons diu - anava begut.

El jove va ser condemnat a una pena condicional i no va entrar a presó perquè es va considerar que està reinserit socialment, tant familiarment com laboralment, no havent comés cap classe de delicte des d'aquelles dates.